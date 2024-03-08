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Форвард «Динамо» Смолов: Личка хорошо чувствует ментальность россиян

Форвард «Динамо» Смолов: Личка хорошо чувствует ментальность россиян
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Чем Личка отличается от всех? Ну, тем, что он очень бегло говорит на русском, ну, прям вообще супер, и как бы вообще не кажется, что он иностранец. Мне кажется, он достаточно схож по ментальности, ну, или, по крайней мере, он точно хорошо чувствует и понимает ментальность россиян. И он очень friendly, на такой на «ты» волне со всеми игроками. Я, в принципе, такую манеру ведения как бы встречал, для меня это нормально, когда ты можешь с тренером поговорить на равных, даже о каких-то нефутбольных вещах», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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