Фёдор Смолов рассказал, как не перешёл в «Спартак» из-за Сергея Галицкого

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как не перешёл в «Спартак» из-за владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Мог ли я играть за «Спартак»? Ну с точки зрения предложения «Спартака», наверное, мог. Это было в 2016 году. Я провёл в «Краснодаре» один сезон, и вот «Спартак» хотел меня приобрести. Я в целом готов был рассмотреть, потому что и личные условия меня устраивали, и предложение было, с учётом того, что я пришёл свободным агентом за год [до этого] — ну прям большие деньги.

Меня позвал Сергей Николаевич. На трибуне мы разговаривали, помню, на стадионе, один на один. И он говорит типа: «Федь, вот так и так, извини, ничего личного, но у меня вот сейчас испортились отношения с «Спартаком». Я с Федуном поругался, поэтому в «Спартак» тебя принципиально не продам». При том что он говорит: «Я прекрасно понимаю и согласен, что за год, придя свободным агентом, за тебя дают восемнадцать, это топ».

Не могу сказать, что я прям вот так горел желанием перейти в «Спартак». Ну просто был такой разговор, была такая ситуация, я рассматривал. И на этом фоне мне пересмотрели условия. Я сказал — ну тогда, может быть, мы как-то, раз у меня есть возможность, вот такие личные…» — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».