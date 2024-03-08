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Антон Бобёр: не могу сказать, что у «Крыльев Советов» кризис

Антон Бобёр: не могу сказать, что у «Крыльев Советов» кризис
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о нынешнем положении самарского клуба в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура чемпионата, в котором «Крылья» уступили ЦСКА (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Для начала весенней части у «Крыльев» тяжёлый календарь. Всё в руках команды. Не могу сказать, что в матче с ЦСКА у команды было всё настолько плачевно, что у команды кризис. Надо разбираться, прибавлять от игры к игре. Выходить на тот уровень, на котором «Крылья» были», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.

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