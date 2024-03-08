Антон Бобёр: не могу сказать, что у «Крыльев Советов» кризис

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о нынешнем положении самарского клуба в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура чемпионата, в котором «Крылья» уступили ЦСКА (0:2).

«Для начала весенней части у «Крыльев» тяжёлый календарь. Всё в руках команды. Не могу сказать, что в матче с ЦСКА у команды было всё настолько плачевно, что у команды кризис. Надо разбираться, прибавлять от игры к игре. Выходить на тот уровень, на котором «Крылья» были», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.