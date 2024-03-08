Фёдор Смолов не исключил, что может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о возможном продолжении карьеры в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов. Напомним, действующее соглашение 34-летнего россиянина с бело-голубыми рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Хочу ли играть в Эмиратах? Ну, я бы не отказался, наверное, да. Я бы рассмотрел, честно скажу», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Профессиональная карьера Смолова началась в 2007 году. С тех пор российский нападающий выступал за «Динамо», нидерландский «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и испанскую «Сельту». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.