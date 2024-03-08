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Смолов – о своём пенальти Хорватии: под стрессом принимаешь самое мудацкое решение в жизни

Смолов – о своём пенальти Хорватии: под стрессом принимаешь самое мудацкое решение в жизни
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Нападающий «Динамо» и экс-форвард сборной России Фёдор Смолов рассказал, как принял решение о способе удара с 11-метровой отметки в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 со сборной Хорватии.

«Ощущения человека, которого ненавидит вся страна? Ты начинаешь анализировать, что ты в твоей жизни сделал не так, что вот тебе вот эта ситуация дана. За что?

Что я хотел сделать в момент удара? Ну, хотел пробить вот не сильно, по центру ворот. Почему я принял такое решение? Почему просто на силу не ударить? Ну, у меня нет ответа. Вот в тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое мудацкое решение в своей жизни, скорее всего», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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