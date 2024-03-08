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Осинькин объяснил, почему новичок «Крыльев» Ороско бил пенальти в матче с ЦСКА

Осинькин объяснил, почему новичок «Крыльев» Ороско бил пенальти в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выбор исполнителя 11-метрового удара в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). Напомним, на 84-й минуте аргентинец Франко Ороско не смог реализовать пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«На поле не было Гарре, Бэйла. В этой ситуации так получилось, что он взял мяч. Мы не стали менять решение. Мы разрешили ему пробивать все стандартные положения, но не имели ввиду пенальти.

Бэйл должен был бить пенальти в этой ситуации, но его на поле уже не было. Дальше надо было выбирать — так получилось, что Ороско взял мяч. Хороший город для Акинфеева — любит он здесь пенальти отбивать», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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