Салтыков высказался о матче молодёжной сборной России с Уругваем

Игрок «Крыльев Советов» и молодёжной сборной России Никита Салтыков высказался о предстоящих матчах в Уругвае. Напомним, молодёжка проведёт три товарищеских матча в Уругвае во время мартовского учебно-тренировочного сбора.

«Если честно, я не знаю, как Уругвай играет и что они из себя представляют. Как приеду в молодёжную сборную, будет знакомиться и разбирать их.

Ничего страшного, что далеко лететь, в Бразилию слетали же и в Уругвай слетаем», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Россияне сыграют с действующими чемпионами мира по футболу – сборной Уругвая до 20 лет: товарищеский матч пройдёт в Монтевидео в ночь на 22 марта и начнётся в 23:55 по московскому времени. Также молодёжка встретится в Уругвае с академиями местных клубов «Насьонал» и «Монтевидео Сити» – последний входит в систему City Football Group.