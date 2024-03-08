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Смолов ответил на вопрос, почему играя в Испании, смог забить только «Барселоне» и «Реалу»

Смолов ответил на вопрос, почему играя в Испании, смог забить только «Барселоне» и «Реалу»
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, во второй части сезона-2019/2020 выступавший в составе «Сельты», ответил на вопрос, почему за этот период ему удалось забить только двум командам — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

«Почему я забил только «Реалу» и «Барселоне»? Нет, у меня нет ответа. При том, что у меня были моменты, я мог «Алавесу» забить, по-моему, мы 6:0 обыграли. И там реально вратарь пропустил шесть, причём он вообще даже такие, которые можно было не пропускать, пропустил. И он два отбил от меня. Ну, я клянусь, я не знаю, как он среагировал. Я про себя бегаю, думаю, ну, петух, ну тебя реально бьют, ты от меня не можешь пропустить, что ли?», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в составе «Сельты» Смолов провёл 14 матчей.

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