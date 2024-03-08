Игорь Акинфеев провёл 250-й сухой матч в РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл «на ноль» в 250-м матче Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 8 марта, ЦСКА на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура чемпионата России. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, очередной сухой матч Игоря Акинфеева стал уже 250-м для голкипера в Российской Премьер-Лиге.

Оба гола в составе ЦСКА на свой счёт записал бразильский защитник Вилииан Роша, дважды замкнув подачи с углового. Первый мяч Роша забил уже на третьей минуте, а второй результативный удар случился на 49-й минуте. Отметим, что на 84-й минуте Акинфеев отбил удар с 11-метровой отметки, который исполнял аргентинец Франко Ороско.