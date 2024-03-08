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ЦСКА отреагировал на достижение Акинфеева, который провёл более 50 000 минут в РПЛ

ЦСКА отреагировал на достижение Акинфеева, который провёл более 50 000 минут в РПЛ
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Пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала достижение 37-летнего голкипера команды Игоря Акинфеева, который преодолел отметку в 50 000 сыгранных минут в Российской Премьер-Лиге.

«50 000 сыгранных минут в Российской Премьер-Лиге. Нереальные цифры от нашего капитана», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Фото: ПФК ЦСКА

Сегодня, 8 марта, ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. Игорь Акинфеев провёл на поле весь матч и отметился отражённым пенальти.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в чемпионате России 31 мая 2003 года. Соперниками армейцев в той игре были также «Крылья Советов». В том матче юный голкипер также отразил 11-метровый удар.

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