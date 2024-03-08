Игорь Акинфеев обновил рекорд РПЛ по количеству отражённых пенальти

37-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству отражённых пенальти. На его счету 19 спасений.

Сегодня, 8 марта, ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. Игорь Акинфеев провёл на поле весь матч и отметился отражённым пенальти. Голкипер спас команду на 86-й минуте после удара аргентинского новичка «Крыльев Советов» Франко Ороско с 11 метров.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за московских армейцев в чемпионате России по футболу 31 мая 2003 года. Соперниками ЦСКА в той игре были также «Крылья Советов». В той встрече юный голкипер также отразил 11-метровый удар. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах.