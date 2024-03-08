Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев обновил рекорд РПЛ по количеству отражённых пенальти

Игорь Акинфеев обновил рекорд РПЛ по количеству отражённых пенальти
Комментарии

37-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству отражённых пенальти. На его счету 19 спасений.

Сегодня, 8 марта, ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. Игорь Акинфеев провёл на поле весь матч и отметился отражённым пенальти. Голкипер спас команду на 86-й минуте после удара аргентинского новичка «Крыльев Советов» Франко Ороско с 11 метров.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за московских армейцев в чемпионате России по футболу 31 мая 2003 года. Соперниками ЦСКА в той игре были также «Крылья Советов». В той встрече юный голкипер также отразил 11-метровый удар. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах.

Материалы по теме
Акинфеев в Самаре повторил трюк 21-летней давности! Но главным героем ЦСКА вдруг стал Роша
Акинфеев в Самаре повторил трюк 21-летней давности! Но главным героем ЦСКА вдруг стал Роша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android