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«Нефтехимик» дома обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги

«Нефтехимик» дома обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и челнинский «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижкекамске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). «Нефтехимик» одержал победу со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
08 марта 2024, пятница. 16:15 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Базелюк – 58'     2:0 Котик – 90+2'    

На 58-й минуте отличился нападающий «Нефтехимика» Константин Базелюк. Второй мяч хозяев на 90+2-й минуте забил форвард Артём Котик.

«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Кирилла Новикова набрала 30 очков после 22 матчей. «КАМАЗ» находится на 12-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки», у которых 39 очков.

Турнирная таблица Первой лиги
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