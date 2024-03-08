Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: ЦСКА продолжает бороться за третье место РПЛ и Кубок России

Гришин: ЦСКА продолжает бороться за третье место РПЛ и Кубок России
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«ЦСКА владел преимуществом в матче с «Крыльями Советов». Всё читалось. ЦСКА выстроил свою игру, как обычно в три защитника, и ждал свои шансы на быстрых атаках, но два реализованных стандарта облегчили игру команде. При этом после забитых мячей у ЦСКА было очень много моментов, благодаря которым команда могла довести счёт до разгромного. «Крылья» — сильный соперник, поэтому счёт устраивает ЦСКА, и команда продолжает бороться за третье место и Кубок России», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Акинфеев в Самаре повторил трюк 21-летней давности! Но главным героем ЦСКА вдруг стал Роша
Акинфеев в Самаре повторил трюк 21-летней давности! Но главным героем ЦСКА вдруг стал Роша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android