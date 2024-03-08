Гришин: ЦСКА продолжает бороться за третье место РПЛ и Кубок России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0.

«ЦСКА владел преимуществом в матче с «Крыльями Советов». Всё читалось. ЦСКА выстроил свою игру, как обычно в три защитника, и ждал свои шансы на быстрых атаках, но два реализованных стандарта облегчили игру команде. При этом после забитых мячей у ЦСКА было очень много моментов, благодаря которым команда могла довести счёт до разгромного. «Крылья» — сильный соперник, поэтому счёт устраивает ЦСКА, и команда продолжает бороться за третье место и Кубок России», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.