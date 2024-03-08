Апелляция Алехандро Гомеса на двухлетнюю дисквалификацию за приём допинга была отклонена

Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино сообщил, что апелляция, поданная 36-летним полузащитником итальянской команды и сборной Аргентины Алехандро Гомесом на двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, была отклонена.

«Апелляция была отклонена. Клуб сообщит подробности, если посчитает это необходимым», — цитирует Палладино La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в октябре 2023 года Гомес был дисквалифицирован за то, что в его допинг-пробе, которую он сдал ещё в ноябре 2022 года, был обнаружен тербуталин. По версии футболиста, он плохо чувствовал себя ночью, из-за чего без предварительной консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей.

В нынешнем сезоне Гомес успел принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными дейтсвиями.