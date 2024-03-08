Главный тренер ЦСКА Федотов поздравил женщин с 8 Марта

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поздравил женщин с 8 Марта.

«В этот замечательный день 8 марта от лица всей команды и тренерского штаба поздравляем наших любимых женщин. Очень рады, что смогли победить и сделать приятный подарок нашим болельщицам, сотрудницам. Мы вас очень любим! С праздником!», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 8 марта, ЦСКА одержал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В составе армейцев дубль оформил защитник Виллиан Роша. На 85-й минуте полузащитник «Крыльев» Франко Ороско не реализовал пенальти.