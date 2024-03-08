Контракт «Ахмата» с защитником Челиковичем продлён на два года — источник

Контракт боснийского защитника Ясмина Челиковича с грозненским «Ахматом» продлён на два года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист выполнил условия, которые необходимы для автоматического продления контракта. С лета в силу вступит новое соглашение, которое рассчитано ещё на два сезона. Напомним, Ясмин Челикович выступает за «Ахмат» на правах аренды из боснийского «Тузла Сити».

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 24 матчах за «Ахмат» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Ясмина Челиковича составляет € 600 тыс.

В данный момент «Ахмат» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 19 проведённых матчей.