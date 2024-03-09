Игрок «Динамо» Николас Маричал назвал футбольного кумира из детства

Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал ответил на вопрос о футбольных кумирах из детства.

«Были ли у меня какие-то кумиры в футболе? В детстве я восхищался Диего Годином, который как раз закончил с большим футболом. Сейчас слежу за игрой Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма», Серхио Рамоса и других игроков, которые выступают на моей позиции. В основном смотрю матчи АПЛ и Примеры», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

Маричал — воспитанник уругвайского клуба «Насьональ». Уругваец подписал контракт с «Динамо» в августе 2022 года. Его срок рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Николас Маричал провёл 11 матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.