Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Николас Маричал назвал футбольного кумира из детства

Игрок «Динамо» Николас Маричал назвал футбольного кумира из детства
Аудио-версия:
Комментарии

Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричал ответил на вопрос о футбольных кумирах из детства.

«Были ли у меня какие-то кумиры в футболе? В детстве я восхищался Диего Годином, который как раз закончил с большим футболом. Сейчас слежу за игрой Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма», Серхио Рамоса и других игроков, которые выступают на моей позиции. В основном смотрю матчи АПЛ и Примеры», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

Маричал — воспитанник уругвайского клуба «Насьональ». Уругваец подписал контракт с «Динамо» в августе 2022 года. Его срок рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Николас Маричал провёл 11 матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Защитник «Динамо» Маричал рассказал о карьерных целях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android