ЦСКА заинтересован в покупке 18-летнего таланта из «Палмейраса» — Egool

Московский ЦСКА проявляет заинтересованность в приобретении 18-летнего атакующего полузащитника «Палмейраса» Луиса Гильерме. Об этом сообщает Egool.

По информации источника, красно-синие уже контактировали с агентом Гильерме для того, чтобы оценить возможность осуществления его перехода в московский клуб грядущим летом.

Подчёркивается, что бразильским футболистом также интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Барселона». «Палмейрас» хочет урегулировать вопрос с будущим Гильерме в ближайшее время.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.