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«Отличная сделка для «Палмейраса». Бразильский журналист – о перехода Артура в «Зенит»

«Отличная сделка для «Палмейраса». Бразильский журналист – о перехода Артура в «Зенит»
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Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, высказался о переходе Артура Гимарайнса из «Коринтианса» в «Зенит».

– Артур – талантливый фланговый нападающий. Он начинал в «Палмейрас», но, по сути, не получил там шанса. А вот в «РБ Брагантино» оказался крайне хорош. Действительно выделялся, стал одним из лучших на своей позиции в Бразилии. Только после этого он вернулся в «Палмейерас».

– В российских новостях мелькали разные стоимости Артура: €15 млн и €18 млн. О какой сумме известно в Бразилии?
– €15 млн. Мы так понимаем, что дополнительные 3 млн – это бонус. Сейчас бразильские клубы выгодно продают молодых – 16, 17, 18 лет. Считаю, что получить за 25-летнего футболиста €15-18 млн – отличная сделка для «Палмейрас». Даже учитывая, что клубу достанется не вся сумма, а только 90%. Оставшиеся 10% получит «РБ Брагантино».

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