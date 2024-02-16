«Отличная сделка для «Палмейраса». Бразильский журналист – о перехода Артура в «Зенит»

Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, высказался о переходе Артура Гимарайнса из «Коринтианса» в «Зенит».

– Артур – талантливый фланговый нападающий. Он начинал в «Палмейрас», но, по сути, не получил там шанса. А вот в «РБ Брагантино» оказался крайне хорош. Действительно выделялся, стал одним из лучших на своей позиции в Бразилии. Только после этого он вернулся в «Палмейерас».

– В российских новостях мелькали разные стоимости Артура: €15 млн и €18 млн. О какой сумме известно в Бразилии?

– €15 млн. Мы так понимаем, что дополнительные 3 млн – это бонус. Сейчас бразильские клубы выгодно продают молодых – 16, 17, 18 лет. Считаю, что получить за 25-летнего футболиста €15-18 млн – отличная сделка для «Палмейрас». Даже учитывая, что клубу достанется не вся сумма, а только 90%. Оставшиеся 10% получит «РБ Брагантино».