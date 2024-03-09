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Пауло Дибала признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля

Пауло Дибала признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля
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Пресс-служба итальянской Серии А сообщила, что аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала признан лучшим игроком по итогам февраля.

В прошедшем месяце 30-летний футболист принял участие в трёх матчах за «Рому» в Серии А и отметился пятью забитыми мячами. Дибала отгрузил два гола в ворота «Кальяри» (4:0) и оформил хет-трик в матче с «Торино» (3:2). В общей сложности в нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл 27 матчей во всех официальных турнирах, отметился 14 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до конца июня 2025 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Пауло Дибалы составляет € 25 млн.

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