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Кальцона рассказал, что доволен игрой «Наполи» после ничьей с «Торино»

Кальцона рассказал, что доволен игрой «Наполи» после ничьей с «Торино»
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Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказался о ничьей с «Торино» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Италия - Серия А . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 Кварацхелия – 61'     1:1 Санабрия – 64'    

«Жаль, что сыграли лишь вничью, но я доволен игрой. У нас было подавляющее преимущество, и у меня нет претензий к ребятам. Если всегда будем так играть – далеко пойдём», – приводит слова Кальцона официальный сайт «Наполи».

Кальцона возглавил неаполитанский клуб в феврале 2024 года. Контракт 55-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года. Под его руководством «Наполи» провёл пять матчей (две победы и три ничьи).

После 8 туров «Наполи» занимает седьмое место в Серии А с 44 очками. лидирует в чемпионате «Интер» (72 очка).
Следующий матч «Наполи» проведет с «Интером». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» состоится 17 марта в 22:45 по мск.

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