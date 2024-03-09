Игрок «Ростова» Глебов: не могу сказать, что «Краснодар» доставил нам какие-то неудобства

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о минувшем матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

«Всё проходило так, как мы и ожидали, как готовились. Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства. Психологически тяжело далась концовка. Наверное, это наша проблема, что мы хотели очень забить. После удаления хотели забить третий, закончить игру. Но не могли довести дело до логического завершения. Наверное, из-за этого была такая немного нервная концовка», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и на текущий момент занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Краснодар» заработал 39 очков и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.