Агент капитана «Ростова» Глебова: переход в Турцию был бы для Данила шагом вперёд

Футбольный агент Павел Банатин, являющийся представителем полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал, что ростовчане получали предложения по трансферу игрока от турецких клубов.

«Я знаю, были предложения из Турции в «Ростов». Если поступит предложение, которое устроит все стороны, и если это будет клуб, решающий задачи, всё возможно. Я считаю, что на данный момент турецкий чемпионат не слабее российского, а то и сильнее. Много клубов борется за еврокубки. Я был на играх, инфраструктура отличная.

Считаю, что переход в Турцию, да как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, был бы шагом вперёд. Мы в полном взаимодействии и отличном контакте с руководством клуба. Если «Ростов» будет за переход летом или в будущем, то мы рассмотрим такой вариант», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с января 2019 года, куда он перешёл из махачкалинского «Анжи». В нынешнем сезоне Данил принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Глебова с ростовским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 24 очка за 19 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 39 очков. В следующем туре «Ростов» встретится с «Краснодаром» 8 марта.