Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент капитана «Ростова» Глебова: переход в Турцию был бы для Данила шагом вперёд

Агент капитана «Ростова» Глебова: переход в Турцию был бы для Данила шагом вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Павел Банатин, являющийся представителем полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал, что ростовчане получали предложения по трансферу игрока от турецких клубов.

«Я знаю, были предложения из Турции в «Ростов». Если поступит предложение, которое устроит все стороны, и если это будет клуб, решающий задачи, всё возможно. Я считаю, что на данный момент турецкий чемпионат не слабее российского, а то и сильнее. Много клубов борется за еврокубки. Я был на играх, инфраструктура отличная.

Считаю, что переход в Турцию, да как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, был бы шагом вперёд. Мы в полном взаимодействии и отличном контакте с руководством клуба. Если «Ростов» будет за переход летом или в будущем, то мы рассмотрим такой вариант», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с января 2019 года, куда он перешёл из махачкалинского «Анжи». В нынешнем сезоне Данил принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Глебова с ростовским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 24 очка за 19 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 39 очков. В следующем туре «Ростов» встретится с «Краснодаром» 8 марта.

Материалы по теме
Агент Глебова прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игроку «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android