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«Динамо» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Время начала матча — 19:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 10-м туре нынешнего сезона РПЛ «Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. На гол болгарского нападающего грозненцев Светослава Ковачева ответил парагвайский защитник московской команды Роберто Фернандес.

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 35 очков в 19 матчах. «Ахмат» располагается на 12-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.