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«Рубин» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Рубин» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 туров чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари НН» заработал 25 очков и расположился на десятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре нижегородская команда одержала победу со счётом 2:1. В составе «Пари НН» голами отметились полузащитник Николай Калинский и нападающий Эдгар Севикян. Единственный мяч «Рубина» забил защитник Кирилл Гоцук.

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