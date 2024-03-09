Комментатор Генич отреагировал на слова тренера «Краснодара» Ивича в свой адрес

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в свой адрес.

«Огромное спасибо за вопрос Ивичу на пресс-конференции. Был процитирован мой пост, и, чего греха таить (пусть Ивич и саркастически отвечает), ответ мне понравился» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее журналист написал, что «Краснодару» необходимо постоянно играть от себя, чтобы бороться за чемпионство Российской Премьер-Лиги, а не подстраиваться под соперника. Позже Ивич ответил: «На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?»

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 39 очков после 20 проведённых матчей.