Защитник «Ростова» Чернов объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Краснодар»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (2:1). Футболист объяснил, за счёт чего удалось обыграть лидера чемпионата страны.

«В чём был хорош «Ростов»? Тяжело судить с поля, потому что, думаю, людям и экспертам было виднее. Мы очень хотели победить, бились друг за друга, поэтому наша командная работа привела к тому, что мы выиграли матч», — приводит слова Евгения Чернова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» набрал 27 очков в 20 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», который уступил «Ростову», занимает первое место. Однако уже сегодня «Зенит» может обойти «быков», если обыграет «Урал».