Гацкан: Роналдо — хороший футболист, но ему нужно время для адаптации в «Ростове»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался о новичках ростовчан, которых клуб подписал в зимнее трансферное окно.

«Мохеби первую часть сезона проходил адаптацию, потом хорошо отыграл на Кубке Азии. Поэтому сейчас находится в хорошей форме. Он это показал в матче с «Крыльями Советов» и в игре с «Краснодаром». Он добротный футболист, который использует свои хорошие качества.

Роналдо тоже хороший футболист, но ему нужно время для адаптации, чтобы выучить все принципы «Ростова». В России чемпионат другой — скорости чуть-чуть повыше и больше борьбы, единоборств, чем в Болгарии. Поэтому мне кажется, что он будет прибавлять от игры к игре.

Очень понравился новый центральный защитник «Ростова» Сако. Он обладает хорошим пасом, уверен в себе, выигрывает все единоборства, хорош на дистанции и страхует своих партнёров. Он как будто уже играл в «Ростове» много лет. Ему 27, и селекция с ним попала прямо в точку», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.