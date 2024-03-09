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Иван Ракитич: мне больно видеть, как «Барселона» страдает

Иван Ракитич: мне больно видеть, как «Барселона» страдает
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Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, ныне выступающий за саудовский «Аль-Шабаб», поделился мнением о нынешней ситуации в каталонском клубе.

«Барса» была моим домом на протяжении шести лет, поэтому я много слежу за ней, и мне больно видеть, как она страдает. Хави — тот, кто лучше всех из нас разбирается в футболе, надеюсь, он сможет изменить ситуацию, особенно учитывая, что результаты не так катастрофичны, как некоторые говорят. Также в клубе непростая экономическая ситуация. Надеюсь, что «Барса» снова сможет засиять», — приводит слова Ракитича Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. За этот период хорватский футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 42 результативными передачами.

После 28 игр в Ла Лиге «Барселона» набрала 61 очко и на текущий момент занимает второе место.

Турнирная таблица Ла Лиги
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