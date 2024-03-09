«Родина» выиграла у «Шинника» в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Шинник» и «Родина». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Дмитрий Стрельцов. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Родины».

На 29-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Александр Клещенко. На 84-й минуте защитник Артём Сокол удвоил преимущество «Родины».

После 22 туров Первой лиги «Родина» набрала 34 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Шинник» заработал 27 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 11-го тура Первой лиги. В той встрече «Шинник» разгромил московскую команду со счётом 4:1.