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«Родина» выиграла у «Шинника» в матче 22-го тура Первой лиги

«Родина» выиграла у «Шинника» в матче 22-го тура Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Шинник» и «Родина». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Дмитрий Стрельцов. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Родины».

На 29-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Александр Клещенко. На 84-й минуте защитник Артём Сокол удвоил преимущество «Родины».

После 22 туров Первой лиги «Родина» набрала 34 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Шинник» заработал 27 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 11-го тура Первой лиги. В той встрече «Шинник» разгромил московскую команду со счётом 4:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Клещенко – 29'     0:2 Сокол – 84'    
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