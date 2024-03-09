Тренер «Урала» Гончаренко объяснил причины крупного поражения в матче с «Зенитом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.

«Когда мы начали проигрывать, нам надо было раскрываться. А у «Зенита» очень много быстрых игроков, которые хорошо работают с мячом. Если по обороне мы работали хорошо минут 60–70, то по атаке… Если ты играешь с «Зенитом», то можешь хорошо играть в обороне, но без атаки нельзя», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Зенита» забитыми мячами отметились Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Единственный мяч «Урала» на счету нападающего Эрика Бикфалви.