Деменко: разговор об увольнении Гончаренко поднимется, если «Урал» не будет набирать очки

Бывший футболист Максим Деменко поделился мнением об игре «Урала» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4), а также о возможной отставке главного тренера екатеринбуржцев Виктора Гончаренко.

«Никто не ожидал, что «Зенит» так крупно обыграет «Урал». Я всё-таки думал, что «Урал» даст бой, но «Зенит» уверенно победил. Болельщики Питера наверняка радуются, что команда занимает первое место.

«Урал» — боевая команда, но после «Ахмата» она, может быть, была в подавленном состоянии. Я даже не знаю, как они дальше будут выправлять ситуацию. Видно, что у команды есть свои проблемы. Я думаю, что вряд ли «Урал» сейчас будет увольнять Гончаренко, а вот после пяти следующих туров, если «Урал» не наберёт ни одного очка, то такой разговор поднимется», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.