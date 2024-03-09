«Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в 28-м туре Примеры

9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в рамках которого сыграли «Валенсия» и «Хетафе». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Месталья». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе валенсийцев единственный гол забил Уго Дуро. Нападающий валенсийцев отличился на 41-й минуте встречи. Ему ассистировал соотечественник Серхи Канос. Что касается мадридцев, то они не сумели распечатать ворота своего соперника.

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Таким образом, «Валенсия» набрала 43 очка. Она поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. «Хетафе» остался на 11-й строчке Ла Лиги. На счету клуба из Мадрида 35 очков.