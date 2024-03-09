Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в 28-м туре Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в 28-м туре Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в рамках которого сыграли «Валенсия» и «Хетафе». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Месталья». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Дуро – 40'    

В составе валенсийцев единственный гол забил Уго Дуро. Нападающий валенсийцев отличился на 41-й минуте встречи. Ему ассистировал соотечественник Серхи Канос. Что касается мадридцев, то они не сумели распечатать ворота своего соперника.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, «Валенсия» набрала 43 очка. Она поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. «Хетафе» остался на 11-й строчке Ла Лиги. На счету клуба из Мадрида 35 очков.

Таблица Примеры
Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android