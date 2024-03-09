В «Пари НН» прокомментировали победу над «Рубином»

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на победу команды над «Рубином» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-лиги.

«Доволен командой в матче с «Рубином». Футболисты выполнили всё, что от них требовалось. Было трудно, но это первая выездная победа в сезоне!» — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

9 марта 2024 года завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.