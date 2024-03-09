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Юран — о победе над «Рубином»: есть и претензии, но положительных моментов больше

Юран — о победе над «Рубином»: есть и претензии, но положительных моментов больше
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Главный тренер нижегородского «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал победу над казанским «Рубином» со счётом 1:0 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Трошечкин – 5'    

«Парни — молодцы. Поздравил их, они это сделали. «Рубин» — тяжёлая квалифицированная команда, квалифицированный тренер у них работает. В этом плане нужно было сделать то, что мы наигрывали, что смотрели у «Рубина». В первом тайме мы играли в атаку, нашли свой момент. У нас было один-два момента, где могли забить. А во втором тайме мы активно оборонялись. Понимали, что «Рубин» будет доставлять мячи верхом, у них высокорослые нападающие. Есть и претензии, разберём потом, но больше положительных моментов», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

9 марта 2024 года завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

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