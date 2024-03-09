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Голкипер «Пари НН» Нигматуллин: первые туры после перерыва — они такие, в них много борьбы

Голкипер «Пари НН» Нигматуллин: первые туры после перерыва — они такие, в них много борьбы
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Вратарь «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Напомним, нижегородцы одержали минимальную победу — 1:0, а Нигматуллин был признан лучшим игроком матча.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Трошечкин – 5'    

«В каждой игре у нас задача выиграть, а моя задача – сохранить ворота в неприкосновенности. Мы сегодня сражались, получилась тяжёлая игра. Первые туры после перерыва – они такие, в них много борьбы. Здесь надо сыграть на результат. А дальше потихонечку всё придёт. Поля пока не лучшего качества, хотя агрономы – молодцы, делают всё, что могут. Три очка заработали, «на ноль» сыграли, это супер!» — приводит слова Нигматуллина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» имеет на счету 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 28 очков и расположился на девятой строчке.

В нынешнем сезоне Нигматуллин провёл за «Пари НН» 19 матчей в чемпионате России, в восьми из них оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт Артура с нижегородским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.

Турнирная таблица РПЛ
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