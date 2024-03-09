«Динамо» — «Ахмат»: Чавес вывел хозяев вперёд дальним ударом

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 39-й минуте мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес красивым дальним ударом вывел свою команду вперёд.

В 10-м туре нынешнего сезона РПЛ «Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. На гол болгарского нападающего грозненцев Светослава Ковачева ответил парагвайский защитник московской команды Роберто Фернандес.

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 35 очков в 19 матчах. «Ахмат» располагается на 12-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.