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Глава совета директоров «Пари НН»: Нигматуллин — самый сильный вратарь РПЛ сейчас

Глава совета директоров «Пари НН»: Нигматуллин — самый сильный вратарь РПЛ сейчас
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Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов высказался об игре голкипера Артура Нигматуллина в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Напомним, Нигматуллин был признан лучшим игроком матча.

«Сейв Нигматуллина — один из ключевых моментов матча. В каждой игре, по ходу всего этого сезона Артур доказывает, что достоин регулярно вызываться в сборную. Я уверен, что в следующем списке он быть просто обязан. На мой взгляд, Нигматуллин — самый сильный вратарь Премьер‑Лиги сейчас», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Нигматуллин провёл за «Пари НН» 19 матчей в чемпионате России, в восьми из них оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт Артура с нижегородским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» имеет на счету 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 28 очков и расположился на девятой строчке.

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