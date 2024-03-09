Андрей Мостовой — о поражении «Краснодара»: теперь всё зависит от «Зенита»

Игрок петербургского «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, имело ли большое значение для сине-бело-голубых вчерашняя осечка «Краснодара». 8 марта в 20-м туре Российской Премьер-лиги «быки» потерпели поражение от «Ростова» со счётом 1:2.

«Безусловно. Для нас это в новинку, потому что обычно мы с первых туров в лидерах, а сейчас догоняем. Но это поменялось. Надеюсь, что так всё и останется. Конечно, мы все командой смотрели игру «Ростова» с «Краснодаром». Была огромная мотивация после осечки соперника. Теперь всё зависит от нас», – сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Гости одержали победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. У южан в активе 39 очков.