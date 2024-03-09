Игрок «Урала» Итало: РПЛ — довольно сильный чемпионат, очень интересно здесь играть

Бразильский защитник португальской «Санта-Клары» Итало, выступающий на правах аренды в «Урале», прокомментировал поражение екатеринбуржцев в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4), а также высказался об уровне лиги.

«Сегодня очень плохо играли, следствие такой игры – пропущенные голы. Нам необходимы победы, без них мы не будем подниматься в таблице. Плохое турнирное положение обычно давит, когда есть страх перед вылетом и плохим результатом в конце сезона, но когда мы сосредотачиваемся на будущих играх, когда у нас есть смелость, чтобы бороться с этим вызовом, мы должны идти вперёд. РПЛ – довольно сильный чемпионат, очень интересно здесь играть», — приводит слова Итало Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Итало провёл 15 матчей в составе «Урала», в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, Итало также поучаствовал в четырёх матчах Фонбет Кубка России в составе екатеринбургской команды.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.