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«Зенит» установил новый рекорд РПЛ, обыграв «Урал»

«Зенит» установил новый рекорд РПЛ, обыграв «Урал»
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Санкт-Петербургский «Зенит» никогда не проигрывал екатеринбургскому «Уралу» в матчах Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Команды провели между собой 26 матчей, в которых сине-бело-голубые одержали 22 победы и ещё четыре раза матчи заканчивались вничью. Ни одна команда не проводила так же много матчей без единого поражения в истории чемпионатов России в играх с одним и тем же соперником.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

Напомним, сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Гости одержали победу со счётом 4:1.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.

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