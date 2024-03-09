Нойер — о разгроме «Майнца»: «Бавария» была уверена в способности сделать сопернику больно

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (8:1).

«Сегодня мы были уверены в своей способности сделать сопернику больно. Это было ключевым моментом. Мы сохраняли хладнокровие, несмотря на то что «Майнц» защищался по всему полю в формате «каждый с каждым». Мы хорошо располагались на поле, очень уверенно владели мячом и не допускали много ошибок», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

После этой победы в активе «Баварии» стало 57 очков. Подопечные Томаса Тухеля идут на втором месте и сократили отставание от лидера чемпионата «Байера» до семи очков. «Майнц» с 16 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.