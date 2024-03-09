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Нойер — о разгроме «Майнца»: «Бавария» была уверена в способности сделать сопернику больно

Нойер — о разгроме «Майнца»: «Бавария» была уверена в способности сделать сопернику больно
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (8:1).

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Кейн – 13'     2:0 Горецка – 20'     2:1 Амири – 31'     3:1 Кейн – 45+7'     4:1 Мюллер – 47'     5:1 Мусиала – 61'     6:1 Гнабри – 66'     7:1 Кейн – 70'     8:1 Горецка – 90+2'    

«Сегодня мы были уверены в своей способности сделать сопернику больно. Это было ключевым моментом. Мы сохраняли хладнокровие, несмотря на то что «Майнц» защищался по всему полю в формате «каждый с каждым». Мы хорошо располагались на поле, очень уверенно владели мячом и не допускали много ошибок», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

После этой победы в активе «Баварии» стало 57 очков. Подопечные Томаса Тухеля идут на втором месте и сократили отставание от лидера чемпионата «Байера» до семи очков. «Майнц» с 16 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.

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