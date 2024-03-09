Нападающий «Зенита» Сергеев: Анюков сказал сегодня, что я выйду и забью «Уралу»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, почему после гола в ворота «Урала» он побежал праздновать с тренером сине-бело-голубых Александром Анюковым и администраторами команды.

«Александр Геннадиевич Анюков сказал сегодня: «Выйдешь — забьёшь», я побежал к нему, а рядом оказались наши администраторы — отпраздновал со всеми помаленьку. Перед матчем со «Спартаком» в Москве Александр Анюков сказал Венделу, что тот забьёт, а он в итоге забил два – получается, Анюков видит будущее? Не знаю (смеётся)! Просто, когда я выходил на замену, он сказал, что всё будет нормально. А перед матчем наши администраторы «зарядили» бутсы. Они перед матчем были сухие, и я попросил их сделать бутсы помягче — вот они и сделали, всё получилось на высшем уровне! Спасибо парням и Александру Геннадиевичу!» – приводит слова Сергеева официальный сайт сине-бело-голубых.

9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 4:1. Нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев вышел на поле на 73-й минуте. Спустя восемь минут он забил.