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Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче «Интера» с мадридским «Атлетико»

Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче «Интера» с мадридским «Атлетико»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Первый матч завершился победой миланского клуба со счётом 1:0.

«Атлетико» — команда, которая сильно меняется дома по сравнению с выездом. Мы знаем, какие у них игроки, какой тренер Симеоне, поэтому постараемся подготовиться как можно лучше. Обстановка на стадионе «Атлетико» повлияет, но цель, которую мы поставили перед собой, — продолжать выступать в Лиге чемпионов.

Мы знаем, что они могли бы использовать несколько других тактических вариантов, сегодня они дали отдохнуть нескольким игрокам. В прошлом сезоне мы играли в Порту и Лиссабоне, так что мы уже испытали довольно огненную атмосферу», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт 13 марта 2024 года в 23:00 мск.

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