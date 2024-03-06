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Маркус Тюрам ответил на вопрос о возможной победе «Интера» в Лиге чемпионов

Маркус Тюрам ответил на вопрос о возможной победе «Интера» в Лиге чемпионов
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о возможной победе миланского клуба в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта команда родилась не в прошлом году. Она существует уже три года. В прошлом сезоне мы проиграли финал Лиги чемпионов, который могли выигрывать. Мы берём трофеи и намерены продолжать это делать. Конечно, сейчас проще смотреть на это, потому что всё складывается хорошо, но это путь, который длился несколько лет», — приводит слова Тюрама Sky Sports.

В прошлом сезоне «Интер» проиграл в финале ЛЧ «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Родри.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ миланский клуб в 1/8 финала играет с мадридским «Атлетико». Первый матч завершился победой «Интера» (1:0).

Тюрам перешёл в «Интер» из «Боруссии» (Мёнхенгладбах) в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 55 мнл.

В нынешнем сезоне 26-летний француз сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

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