«Жирона» обыграла «Осасуну» в матче 28-го тура Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Осасуна». Игра проходила на стадионе Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Гонсало Гарсия Гонсалес. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.

На 13-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Жироны» Порту. Ему ассистировал полузащитник Виктор Цыганков. Окончательный счёт в матче на 86-й минуте установил нападающий хозяев Савио с передачи полузащитника Алеша Гарсии.

В матче было вынесено шесть предупреждений. По жёлтой карточке у хозяев получили полузащитник Иван Мартин, защитник Эрик Гарсия, а также автор забитого мяча Порту. У гостей жёлтыми карточками отметились защитники Хорхе Эррандо и Хесус Аресо, а также нападающий Мой Гомес.

«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 28 матчей. «Осасуна» находится на 10-й строчке, заработав 36 очков.