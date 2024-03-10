Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» обыграла «Осасуну» в матче 28-го тура Ла Лиги

«Жирона» обыграла «Осасуну» в матче 28-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Осасуна». Игра проходила на стадионе Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Гонсало Гарсия Гонсалес. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Порту – 13'     2:0 Савио – 86'    

На 13-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Жироны» Порту. Ему ассистировал полузащитник Виктор Цыганков. Окончательный счёт в матче на 86-й минуте установил нападающий хозяев Савио с передачи полузащитника Алеша Гарсии.

В матче было вынесено шесть предупреждений. По жёлтой карточке у хозяев получили полузащитник Иван Мартин, защитник Эрик Гарсия, а также автор забитого мяча Порту. У гостей жёлтыми карточками отметились защитники Хорхе Эррандо и Хесус Аресо, а также нападающий Мой Гомес.

«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 28 матчей. «Осасуна» находится на 10-й строчке, заработав 36 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android