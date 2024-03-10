Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ракитич – о политике Флорентино Переса: браво – его решения верны и оправданны

Ракитич – о политике Флорентино Переса: браво – его решения верны и оправданны
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Барселоны», «Севильи» и сборной Хорватии Иван Ракитич, ныне выступающий за саудовский «Аль-Шабаб», прокомментировал политику президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не говорю о доминировании «Реала» этом сезоне, но они делают всё правильно, чтобы иметь прочную команду и лидировать на мировой арене в течение нескольких лет. Я говорю об этом с большим уважением, потому что это был мой соперник на протяжении многих лет, но, видя то, чего добился Флорентино Перес, можно сказать: «Браво!» Они добиваются того, чего хотят. У них определённо есть план.

Президенты не всегда делают всё правильно, но решения Переса верны и оправданны. Я говорю о трансферах игроков, о стадионе, об имидже клуба, да и вообще обо всём, что его окружает. Его можно поздравить с тем, как «Реал» справляется со сменой одного поколения на следующее», – приводит слова Ракитича Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. За этот период хорватский футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 42 результативными передачами. С января 2011-го по 2014-й и позже с 2020-го по январь 2024-го хорватский полузащитник представлял «Севилью».

В нынешнем сезоне мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Иван Ракитич: мне больно видеть, как «Барселона» страдает
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android