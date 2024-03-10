«Оренбург» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

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Сегодня, 10 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 11-м туре нынешнего сезона РПЛ «Балтика» одержала минимальную домашнюю победу над «Оренбургом». Единственный мяч на свой счёт записал боснийский нападающий калининградцев Гедеон Гузина.

В данный момент оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 19 проведённых матчах. «Балтика» располагается на 15-й позиции с 14 очками после аналогичного количества встреч.