Тренер ЖФК «Спартак» оценил поражение от «Зенита» в первом официальном матче в истории

Главный тренер женского «Спартака» Вадим Козлов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

«Очень хорошая игра с хорошим, организованным и титулованным соперником, который демонстрировал атакующий футбол. В целом очень доволен игрой своей команды, но недоволен результатом. В то же время считаю, что для команды, которая существует два месяца, уровень организации игры и взаимодействия между игроками, ментальности и настроя на победу достаточно высокий. Будем прибавлять от игры к игре, с нетерпением ждём следующего тура», — приводит слова Козлова официальный сайт «Спартака».

Напомним, ЖФК «Спартак» провёл свой первый официальный матч в истории. «Зенит» одержал победу благодаря голу польской полузащитницы Габриэлы Гживиньской на четвёртой минуте.