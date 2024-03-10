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Тренер ЖФК «Спартак» оценил поражение от «Зенита» в первом официальном матче в истории

Тренер ЖФК «Спартак» оценил поражение от «Зенита» в первом официальном матче в истории
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Главный тренер женского «Спартака» Вадим Козлов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 1-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Спартак (ж)
Москва
1:0 Гживиньска – 4'    
Удаления: нет / Фёдорова – 90+1'

«Очень хорошая игра с хорошим, организованным и титулованным соперником, который демонстрировал атакующий футбол. В целом очень доволен игрой своей команды, но недоволен результатом. В то же время считаю, что для команды, которая существует два месяца, уровень организации игры и взаимодействия между игроками, ментальности и настроя на победу достаточно высокий. Будем прибавлять от игры к игре, с нетерпением ждём следующего тура», — приводит слова Козлова официальный сайт «Спартака».

Напомним, ЖФК «Спартак» провёл свой первый официальный матч в истории. «Зенит» одержал победу благодаря голу польской полузащитницы Габриэлы Гживиньской на четвёртой минуте.

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