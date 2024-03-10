Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

29-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался относительно своего будущего в мюнхенском клубе, контракт с которым у него заканчивается летом 2025 года.

«Мой контракт по-прежнему действителен до 2025 года, и я хочу показать себя с лучшей стороны, выступая за этот клуб, а потом уже посмотрим, что произойдёт.

Конечно, я счастлив здесь, я доволен клубом и городом, разумеется», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что у Киммиха напряжённые отношения с главным тренером мюнхенского клуба Томасом Тухелем. Однако немецкий специалист покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

Киммих перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» в 2015 году.